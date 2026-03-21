髪の毛を乾かしやすいヘアブラシが、以前ダイソーで話題になりましたよね。さまざまな種類が出ていますが、なんとセリアにも登場しました！こちらはフィット感の良さが段違い◎独自の構造でブラシ本体に隙間があり、適度にしなって頭の形に沿ってくれて優しい使い心地です。乾きが速い上、ホコリも溜まりにくく優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：頭皮にフィットするヘアブラシ価格：￥110（税込）サイズ（約）：2