最近のダイソーは、ディズニーグッズの本気度が凄いですよね！もはやストア化しかけてる…？と思うほど、高見えするアイテムが続々と登場しています。そんな中、またしてもとんでもないコスパバグ商品を発見！あの大人気キャラがモチーフのインテリアが、なんと700円だったんです♡可愛いのに高機能で優秀すぎます…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイカット置き掛け兼用時計（ディズニーマリー）DC9価格：￥770