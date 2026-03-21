国鉄（日本国有鉄道）が分割民営化されたのは、いまから39年前となる1987（昭和62）年のこと。戦後、日本国有鉄道法により公共企業体「国鉄」としてスタートしたのが1949（昭和24）年であり、以来38年もの間、国鉄としての歴史は続いたが、今やJRグループ7社の歴史のほうがその年数を上回ってしまった。国鉄の時代は、列車も“きっぷ”もいろいろなバリエーションがあり、いまとは違う旅の楽しみ方があった。令和の今となっては、