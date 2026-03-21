高値が続く金に加え、銀の価格も高騰しています。その影響は歯の治療現場にも広がっていて、いま歯医者が苦境に立たされています。（ザ・ゴールド札幌狸小路３丁目店大西尚美店長）「こちらが銀製品です」（記者）「銀製品の人気は高まっている？」（ザ・ゴールド札幌狸小路３丁目店大西尚美店長）「電話や店頭での問い合わせと、品物の持ち込みもあわせて増えている」 札幌市内にある貴金属の買い取り専門店で