老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢年金と失業給付の併給についての質問です。Q：65歳以降の老齢年金と雇用保険の失業給付は同時に受け取れますか？「1962年7月生まれの男性です。年金機構のホー