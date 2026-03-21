お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは3月19日、自身のInstagramを更新。“何も起きない動画”を公開し、反響を呼んでいます。【写真】山内健司、“恐ろしいほど何も起きない動画”に反響「座ってるのかわい過ぎます」山内さんは「恐ろしいほど何も起きない動画です那須旅行の時の動画です自分で今見返してて何も起きないことに驚いたので共有します」とつづり、1本の動画を投稿。座ったままロープでゆっくり滑り降りてく