ブルワーズは20日（日本時間21日）、メジャー2年目のジェイコブ・ミジオロウスキー投手（23）を開幕投手に指名した。26日のホワイトソックス戦に先発し、村上宗隆と対戦する見込みだ。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、23歳357日での開幕投手は球団史上3番目の若さとなる。そのミジオロウスキーについて、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のイノ・サリス記者は、2026年ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲