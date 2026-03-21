「退職金をどのように老後資金として活用するかを考える場合、まず年金の受け取り方を検討しないと始まりません。それによって、老後の資産（退職金）活用は『上乗せ型』と『つなぎ型』の2つに分かれます」【写真】退職金を上手に使う、ひと目でわかる老後の「資金運用チャート」そう説明するのは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。老後資金の余剰分を投資などに回す「上乗せ型」とは、65歳など退職と同時に年金の