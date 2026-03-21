駅前のコインパーキングはアクセスの良さから多くの人が利用しますが、「30分300円」という表示を見て安心して停めた結果、思った以上の料金になるケースは少なくありません。 短時間利用のつもりでも割高に感じるのはなぜなのでしょうか。その背景には料金体系の仕組みや立地特有の事情が関係しています。今回はその理由をわかりやすく解説します。 時間単位の課金が想像以上に積み重なる仕組み コイン