医療費控除は年末調整では完結しないため、確定申告を予定していたのに期限を過ぎてしまう人は珍しくありません。 結論としては、医療費控除で税金が戻る申告は、期限後でも受けられる可能性が高いです。ポイントは、還付申告として出せる期間と、期限内が条件の特例が一部あることです。 医療費控除は還付申告になりやすく、5年間提出できる 国税庁は、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出できると説明し