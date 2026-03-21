リフォームローンは、滞納がなければ通るとはかぎりません。特に950万円のように借り入れ希望額が大きい場合は、年収だけでなく、返済の重さや他の借り入れとの合計、商品そのものの上限額まで細かく見られます。 年収500万円で銀行4社に落ちた場合は、信用情報だけではなく、申し込みの設計に原因がある可能性があります。本記事では、なぜ落ちるのかを整理しながら、今後取りやすい対策までを解説します。