カードを紛失する可能性があるなど、さまざまな事情であえてマイナンバーカードを持っていない人もいるでしょう。 しかし、確定申告をする場合、マイナンバーカードを持っている方が申告方法が簡単になる可能性があります。 今回は、今後の申告に備えて、スマホで確定申告をする際に必要なものや、マイナンバーカードなしで確定申告をする方法などについてご紹介します。