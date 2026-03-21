ＮＨＫ大阪放送局は２０日、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」にヒロイン雨清水トキの夫・八雲として出演中の俳優・トミー・バストウのコメントを発表した。同作の舞台は、明治時代の日本。世界的ベストセラー「Ｋｗａｉｄａｎ」（怪談）を執筆した小泉八雲の妻・節子をモデルとし創作されたテレビドラマ。ヒロイン・雨清水トキ（高石あかり）と夫・八雲（トミー・バストウ）の日々を丁寧につづった物語だ。東京の雑司ヶ谷霊園