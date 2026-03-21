助っ人野手3人に共通する資質と主砲の存在感楽天の国際スカウトを務めるデリック・ホワイト氏が、今季の外国人野手3選手に共通すると指摘するのが「知性」と「適応力」である。圧倒的な身体能力に加え、日本野球へ順応する力を兼ね備えている点を高く評価する。新戦力のカーソン・マッカスカー外野手については、初見でサイズと身体能力に圧倒されたと明かす。単なるパワーヒッターではなく、巨体ながら俊敏性を備え、打撃の正