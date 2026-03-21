女優パク・ミニョンが、成熟した魅力を存分に披露した。去る3月18日、パク・ミニョンは自身のインスタグラムを更新。【写真】パク・ミニョン、真っ赤なアンダーウェア姿キャプションには、「Siren」という言葉とともに人魚、白いハート、豆の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ドラマ『セイレーンのキス』のために撮影したものである。彼女は、ブラウンの長いシフォンドレスに身を包み、テーブルの上に座っ