第６回ワールド・ベースボール・クラシックで世界一奪還を狙った米国の主将Ａ・ジャッジ外野手（ヤンキース）が、次回大会と２８年のロサンゼルス五輪での出場に意欲を示したと２０日（日本時間２１日）、米大リーグ公式サイトでヤンキースを担当するブライアン・ホック記者が伝えた。ジャッジは「チャンスがあるなら、ぜひ出たい」と語ったという。ジャッジは、ベネズエラとの決勝では「３番・右翼」で先発出場したが、４打数