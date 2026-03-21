プロゴルファーの澁澤莉絵留が自身のInstagramを更新。秋のお出かけを振り返りました。 「ずっと見たかったもの」って？澁澤莉絵留のオフショットが話題 澁澤プロは「だいーぶ前のお話になってしまうんだけどずっと見に行きたかったコキアを見に行ってきました」とコメント。 投稿では、ワインレッドのアーガイル柄ニットベストを重ね、白のミニ丈スカートを合わせた装いで、赤く色づいたコキ