アメリカ国防総省が導入した取材規制をめぐり、ワシントンの連邦地裁が報道の自由などを保障した憲法修正第1条などに違反するとの判断を示しました。ワシントンの連邦地裁は20日、国防総省が去年10月から導入した取材規制について、報道の自由や言論の自由を保障する憲法修正第1条などに違反するとの判断を示しました。取材規制は当局が認めた職員以外への取材を事実上制限するもので、ニューヨーク・タイムズが去年12月、連邦地裁