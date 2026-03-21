「オープン戦、ソフトバンク４−３広島」（２０日、みずほペイペイドーム）開幕投手が決定している広島先発・床田寛樹は３回３安打２失点だった。最後の１球は、この日の課題にしていた直球だ。２点を失って迎えた三回２死三塁。床田は、山川を速球で遊ゴロに打ち取る。外角高めの球。本来のスイングをさせなかった球筋には、力強さがあった。「強い真っすぐを投げるというのが、テーマだった。スピードもそれなりに出てい