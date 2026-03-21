終身雇用が当たり前だった親世代と、激変する労働環境に身を置く子世代。両者の間には、想像以上に価値観の相違が存在します。かつての成功体験が通用しない現代において、親の願望と子の現実は、時としてすれ違いを生むことも。ある親子のケースから世代間ギャップの正体に迫ります。80代「逃げ切り世代」の価値観に、50代「氷河期世代」の悲鳴東京都内のIT企業に勤務する田中大介さん（50歳・仮名）。半年前から実家の父・英二さ