60歳で定年を迎えても働き続ける人が多い昨今、退職金を含めた老後資金の運用方法は重要な課題です。当面の生活費を収入から賄いつつ、資産寿命をどう延ばしていくべきでしょうか。本記事では、山中伸枝氏の著書『イラストで要約NISA&iDeCo超入門』（インプレス）より一部を抜粋・再編集し、世帯年収400万円・貯金2,500万円の60代夫婦のケースから、個人向け国債やNISAを活用した賢い出口戦略を解説します。退職金はNISAでコ