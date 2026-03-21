母子家庭で育ったYさん（23歳）は、経済的理由から私立理系大学への進学を諦めかけていました。しかし、無利子の第一種奨学金を利用して無事に志望大学に進学。大学で専門スキルを身につけた結果、大手IT企業に就職し、現在は月収約31万円のシステムエンジニアとして活躍しています。奨学金を活用して自らの可能性を広げ、初ボーナスで母親に温泉旅行をプレゼントするなど、親孝行を実現できた20代男性の事例を紹介します。経済的