聞こえにくい人には耳に顔を近づけ、流ちょうな日本語で語りかける。「大丈夫？痛くないですか」。優しくほほ笑み、車椅子から高齢女性の体を起こす。【写真】北海道の小さな町に、インド人が急増中…その驚きの理由とは？インドネシア出身のアルフィ・シャフリンさん（34）は、京都府京丹波町の特別養護老人ホーム「瑞穂山彦苑」で働く。認知症の利用者は返事が返ってこないこともあるが、「真心を込めて接すると、言葉はなくて