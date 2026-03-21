トヨタ“新”「カローラ“セダン”」！トヨタのタイ法人は2026年3月6日、現地で生産するコンパクトセダン「カローラアルティス」の改良モデルを発表しました。カローラアルティスは、日本の「カローラ」と同様、TNGA（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）に基づいたグローバル共通プラットフォームを採用する、伝統的なコンパクトセダンです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「カローラ“セダン”」で