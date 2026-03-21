現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、雨清水八雲／レフカダ・ヘブン役を演じている俳優のトミー・バストウが、小泉八雲の墓参りを行った。 参考：『ばけばけ』は“『怪談』誕生のピーク”をなぜ1話分にしたのか喜怒哀楽の先にあるもの バストウが訪れたのは、東京の雑司ヶ谷霊園内にある小泉八雲および小泉家の墓。偉大な文豪が眠る墓前に立ち、静かに手を合わせた。 お参りを終えたバストウは、