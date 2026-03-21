私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義両親はいつも気を遣ってくれるし、子どもたちのことを目いっぱい可愛がってくれます。とくに義母はとても優しく、仕事と育児で忙しい私のために先回りして動いてくれます。平日夕方は子どもたちを保育園へお迎えに行って帰宅すると、いいタイミングで手伝いにやってくるのです。子どもたちの面倒をみてもらって家事ができるので、私はものすごく