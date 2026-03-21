＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞15人の日本勢が出場している米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。出だしの10番パー5でティショットのトラブルからトリプルボギーを喫した原英莉花は、その後2バーディを奪って前半「37」。折り返した1番でもバーディとしてトータル3アンダー・暫定25位タイで後半をプレーしている。【写真】渋野