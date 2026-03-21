ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内女子ツアー「Tポイント×SMBCレディス」が行われる、紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) から。【写真】まるでアイドル菅沼菜々の真剣なライン読み◇10人のルーキーが出場