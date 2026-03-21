◇競泳 第101回日本選手権水泳競技大会(3月19日〜22日、東京アクアティクスセンター)鈴木聡美選手が日本選手権の女子100メートル平泳ぎ決勝で連覇を達成しました。予選を全体トップの1分06秒25で通過した鈴木選手は、最後の25mで後続を振り切り、派遣標準記録タイム(1分06秒10)を切る1分05秒60で優勝しました。「自分のことよりまずは隣を泳いでいた加藤選手のすごさに半分は圧倒されてました」と1分06秒25で学生新記録を樹立した