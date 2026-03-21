トランプ米大統領＝13日、メリーランド州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは20日、対イラン軍事作戦に関する世論調査結果を公表した。トランプ大統領を熱烈に支持する米国第一主義運動「MAGA」派を自認する人の81％が、イランの前最高指導者ハメネイ師を殺害するなどした2月の攻撃を支持していると伝えた。MAGA派は過度な対外関与に反対の立場だが、なお多くの人がトランプ氏の主張を信じ、