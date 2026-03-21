お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が21日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の変身姿を公開した。「たけると俺」と書き出した山内。「東京ホテイソン」たけるとの女装した2ショットをアップした。「何枚か撮ったけど自分の写りが良いのを選びましたごめんな、たける俺すごい丸いな」と突然の謝罪。ハッシュタグでは冠番組「かまいガチ」の企画であることも伝えた。ファンからは「ちょっと加護ちゃんに似