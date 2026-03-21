俳優の山崎育三郎（４０）が、ボーイズグループオーディション「ＯＫ！Ｄｉａｍｏｎｄｓ」のプロデューサーとして新たな挑戦に乗り出している。ミュージカル界のプリンスがキャリアのすべてを投入し、原石発掘に挑む新プロジェクト。自らの経験をもとに「全肯定型」を打ち出しているのが特徴。いまなぜプロデュース業に進出したのか−。次世代発掘への覚悟とグループの未来予想図を聞いた。カメラマンがポーズをお願いすると「