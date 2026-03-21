フィギュアスケート女子で、2018年の平昌オリンピックで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワ選手（23）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤な衣装ショットを披露した。アンニュイな表情でザギトワ選手は、ショートボブのヘアスタイルで真っ赤な衣装を着こなす姿などを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブの真っ赤な衣装を着用。ばっちりメイクをしてショートボブのヘアスタイルで、ア