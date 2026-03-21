大腿四頭筋トレの最適解はバーベル前担ぎのフロントスクワット 太ももの太さ＝テストステロン濃度 大腿四頭筋は、太もも前面についている大きな筋肉です。「大腿直筋」「内側広筋」「外側広筋」「中間広筋」の４つの筋肉で構成され、ひざを伸ばす作用と股関節を曲げる作用があります。人体でもっとも大きな筋肉であり、歩行や立ち上がりなど、日常生活の基本となる動作を支えています。 また、2024年に『The World Jo