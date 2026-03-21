これが買えない！ 前走１秒０以上の負け 大敗からの巻き返しも見られるが、さすがに前走１秒０以上負けていた馬は［0・0・1・27］と連対例なし。 年によってはかなり低調になるレースであるものの、さすがに１秒０以上の負けでは通用しない。 フラワーＣ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』