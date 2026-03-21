平安王朝貴族の恋愛模様を映した再現絵巻！ 「吹抜け屋台」手法で室内の様子を描写 ── 源氏物語絵巻 「源氏物語絵巻」（国宝）は、周知の通り、紫式部作『源氏物語』を絵画にした絵巻で、物語が成立したのち、およそ150年後に作成された作品。物語54帖の内、各帖より1～3場面を「絵画」に描き起こし、それに対応する物語の本文を絵画の前に書き添える「詞書」をセットにして、交互に繰り返す構成だ。もともと10巻程度