来週の主な予定春闘回答集計に豪消費者物価日本コアCPIは2%割れ見通し ・春闘第1回回答集計結果大手満額回答相次ぐ、今年も賃上げ率5%台 ・日銀議事録1月会合は植田総裁が慎重姿勢崩さずドル円一時159円 ・日本消費者物価指数物価高対策でコアCPIが4年ぶり2%割れ見通し ・豪消費者物価指数高止まりなら5月利上げ確実か、中銀タカ派加速 23日（月） 連合26年春闘第1回回答集計結果 ユーロ圏消費者信頼