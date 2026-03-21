１６日からの週は、中東情勢の緊迫化と主要国中銀の政策イベントが重なる、二重のリスクに揺れた1週間となった。米軍によるカーグ島爆撃やイラン高官死亡、ガス田攻撃の応酬など地政学リスクが相次ぎ、原油は100ドル超から急落・急騰を繰り返した。為替市場も材料ごとに反応が変わり、ドル円は160円を目前に上値を試す場面と押し戻される場面が交錯した。有事のドル買いが優勢となる一方、ホルムズ海峡の安定期待が浮上す