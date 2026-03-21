「ラブリー（愛らしい）」――ベージュのジャケットに身を包み、コアラを抱いたままこう述べられたのは、皇太子妃時代の皇后雅子さまである。長女の敬宮愛子さまが誕生されてから初の外遊先である、オーストラリア（豪州）での有名なワンシーンだ。雅子さまにとっては1995年1月の中東訪問以来、8年ぶりの外国訪問だった。豪州は今年、日豪友好協力基本条約締結50周年を迎える。様々な記念行事も予定される中、昨年、ラオスを公式訪