【パイクトン共同】ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長は20日、米中西部オハイオ州で人工知能（AI）向けのデータセンター建設に年内に着手し、5千億ドル（約80兆円）規模を投じる構想を明らかにした。