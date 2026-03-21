高市首相はトランプ大統領を「ドナルド」と呼びながらたたえるなど、お互いを褒め合う言葉でスタートした日米首脳会談。緊迫するイラン情勢の中、トランプ大統領は日本に対し「より積極的な貢献」を求める場面もありました。■お互いを褒め合う言葉でスタートホワイトハウスがSNSに公開した動画。高市首相とトランプ大統領の親密な関係を示すシーンが強調されていました。高市首相がホワイトハウスに到着すると、トランプ大統領は