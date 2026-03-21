ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、オープン戦・パドレス戦前に取材に応じ、大谷翔平投手（31）の今後のプランについて明かした。大谷はオープン戦初登板となった18日（日本時間19日）のジャイアンツ戦に先発し、4回1/3を1安打無失点。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板で直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマークした。次回登板は22〜24日（同23〜25日）に行われるエンゼルスとの