「今日もペンを20本持ち歩いている」というほど大の文房具好きの江藤愛アナも気になる2026年春の最新文房具。新発想で進化を遂げた商品も登場しています。 【写真を見る】新年度にオススメ「最新文房具」は？キーワードは“多機能”や“はがして消す”【THE TIME,】 「四角いのり」や「スマホ筆箱」まずは、街ゆく学生たちの“推し文房具”を調査。高2女子が「修正した感がなくてすごく使いやすい」と愛用しているのは、【キ