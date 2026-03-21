韓国・中西部の大田（テジョン）にある自動車部品工場で20日、大規模な火災が発生しました。これまでに10人の死亡が確認され、今も4人の安否がわかっていません。20日午後1時過ぎ、大田の自動車部品工場で大規模な火災が発生し、一部で爆発も起きたことから、消防車両など100台以上、500人以上が出動し消火作業にあたりました。当時、ほとんどの従業員は工場2階にある休憩室にいたとみられ、韓国メディアによりますとこれまでに10