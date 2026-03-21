身長、体重、年齢を問わないという異例の応募条件により開催されたガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』（Hulu）。候補者たちがこれまで突きつけられてきたさまざまな“No”を自らの力で“Yes”に変えていく姿が社会現象を生んだ。2025年1月11日、Kアリーナ横浜で行われた『No No Girls THE FINAL』を通じ、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人によりHANAが