オウルテックは3月18日、乾電池でスマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリー「OWL-DB6C1A1-WH」を発売した。直販価格は1780円。●繰り返し使用可能 いざというときに使える新製品は、単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットして使える乾電池式のモバイルバッテリー。電池を交換すれば繰り返し使用可能。停電や災害など、いざというとき、乾電池さえあればデバイスを充電できる。コンビニで乾