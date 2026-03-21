嫌いな著名人が炎上しているのを見て、どこか胸がすっとした――そんな経験はないだろうか。匿名アカウントから放たれる石つぶては、いまや大手メディアに匹敵する打撃力を持つ。一方で、投げる側が反撃にさらされる場面はほとんどない。Xという舞台で、安全地帯から繰り出される攻撃は、なぜこれほどまでに加害者と傍観者の双方に快楽をもたらすのか。その構造を、SNS研究者が冷静に解き明かす。※本稿は、岡嶋裕史『子どものSNS