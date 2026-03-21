オカルト研究家・角由紀子 (@sumichel0903) さんが取材した不思議なエピソードを、漫画家グラハム子(@gura_hamuco)さんがコミック化する人気シリーズ「オカルト異世界ばなし」。今回はシリーズ第3弾『オカルト異世界ばなし 予言を乗り越えろ編』(竹書房)を紹介するとともに、制作の裏側や注目ポイントについて話を聞いた。【漫画】本編を読む■宇宙人・陰謀論・未来予測…オカルト最前線を集めた1冊都市伝説やオカルト番組は以前よ