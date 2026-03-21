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― ダウは443ドル安と3日続落、中東リスク長期化によるインフレ懸念で利上げ観測浮上 ― ＮＹダウ 45577.47 ( -443.96 ) Ｓ＆Ｐ500 6506.48 ( -100.01 ) ＮＡＳＤＡＱ 21647.61 ( -443.08 ) 米10年債利回り4.377 ( +0.126 ) ＮＹ(WTI)原油 98.32 ( +2.18 ) ＮＹ金 4574.9 ( -30.8 ) ＶＩＸ指数 26.78 ( +2.72 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51060 ( -1930 )