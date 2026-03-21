フィッツコーポレーションが展開する、みちょぱプロデュースのフレグランスブランド「プア ナナラ(Pua Nanala)」とサンリオキャラクターズのコラボが実現！ 2026年4月18日(土)には、夏限定の香水とフレグランスジェルを数量限定で発売するほか、一部の製品に関しては一般発売に先駆け、2026年4月3日(金)より先行発売も順次開始。全国のPLAZA(一部店舗除く)、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて販売されるのでチェックし